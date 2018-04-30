Европе посоветовали поучиться у России

По мнению бывшего министра, в противном случае страны Евросоюза рискую потерять свою значимость на международной арене. «Тот, у кого нет власти, не признается не только сильными странами, но и бессильными», — отметил Габриэль.

Так политик прокомментировал ситуацию вокруг сирийского конфликта и решение Германии не вмешиваться в военную операцию. Габриэль добавил, что страны Евросоюза должны с понимаем относиться к позициями друг друга.