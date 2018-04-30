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Европе посоветовали поучиться у России
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Европе посоветовали поучиться у России 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Европа должна научиться определять свои интересы, как это делают Россия, США, Китай и Турция. Об этом заявил бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль во время встречи со студентами, передает Schleswig-Holshteinishe Zeitung.
По мнению бывшего министра, в противном случае страны Евросоюза рискую потерять свою значимость на международной арене. «Тот, у кого нет власти, не признается не только сильными странами, но и бессильными», — отметил Габриэль.
Так политик прокомментировал ситуацию вокруг сирийского конфликта и решение Германии не вмешиваться в военную операцию. Габриэль добавил, что страны Евросоюза должны с понимаем относиться к позициями друг друга.
Ранее 19 апреля президент Франции Эммануэль Макрон объяснил неучастие Германии в конфликте в Сирии особенностями ее конституции. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявлял, что Германия готова выступить посредником между Россией и странами Запада в урегулировании конфликта в Сирии.
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