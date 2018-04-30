Экс-глава МИД Германии посоветовал Евросоюзу учиться внешней политике у России

США, Китай и Турцию. По мнению Зигмара Габриэля, Евросоюзу в первую очередь необходимо научиться определять круг своих внешнеполитических интересов. В качестве примера государств, которые поступают таким образом, экс-глава МИД привел Россию

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль рассказал, чему Евросоюзу стоит поучиться у России. Свои мысли дипломат изложил, выступая перед студентами университета Фленсбурга , сообщает издание Schleswig-Holshteinishe Zeitung.

По словам Габриэля, объединенной Европе в первую очередь необходимо научиться определять круг своих внешнеполитических интересов и последовательно защищать его. В качестве примера стран, которые поступают таким образом, экс-глава МИД привел Россию, США, Китай и Турцию.

«Те, у кого больше нет власти, не принимаются не только сильными, но и бессильными… Европе необходимо научиться определять свои интересы. Китай, Россия, США, Турция — все они руководствуются своими интересами», — отметил Габриэль, приведя в качестве примера точки приложения внешних интересов той или иной страны сирийский конфликт.