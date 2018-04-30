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Экс-глава МИД Германии посоветовал Евросоюзу учиться внешней политике у России
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Экс-глава МИД Германии посоветовал Евросоюзу учиться внешней политике у России 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По мнению Зигмара Габриэля, Евросоюзу в первую очередь необходимо научиться определять круг своих внешнеполитических интересов. В качестве примера государств, которые поступают таким образом, экс-глава МИД привел Россию, США, Китай и Турцию.
Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль рассказал, чему Евросоюзу стоит поучиться у России. Свои мысли дипломат изложил, выступая перед студентами университета Фленсбурга, сообщает издание Schleswig-Holshteinishe Zeitung.
По словам Габриэля, объединенной Европе в первую очередь необходимо научиться определять круг своих внешнеполитических интересов и последовательно защищать его. В качестве примера стран, которые поступают таким образом, экс-глава МИД привел Россию, США, Китай и Турцию.
«Те, у кого больше нет власти, не принимаются не только сильными, но и бессильными… Европе необходимо научиться определять свои интересы. Китай, Россия, США, Турция — все они руководствуются своими интересами», — отметил Габриэль, приведя в качестве примера точки приложения внешних интересов той или иной страны сирийский конфликт.
Бывший глава МИД Германии также осудил действующую в Евросоюзе парламентскую политику. По его мнению, сильная внешняя политика Европы должна возникать не в Европарламенте, а в переговорах между столицами. Европа, настаивающая на «едином мнении Евросоюза в едином порыве», будет обречена на неудачу, уверен Зигмар Габриэль.
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