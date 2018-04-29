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В Варшаве проходит акция в поддержку России
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У посольства США в Варшаве проходит акция в поддержку России 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Уличная акция против действий США в Сирии и в поддержку России проходит возле здания посольства США в Варшаве, сообщает РИА "Новости".
Несколько десятков человек пришли к посольству с флагами России и Сирии. Они выражают свое негодование по поводу действий США в Сирии.
Также протестующие требуют от властей США прекратить агрессивные действия в отношении России.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "хамскими" вопросы британских СМИ во время брифинга с сирийцами по ситуации в городе Дума.
>> Захарова назвала "хамскими" вопросы британских СМИ
Первый вопрос задал британский журналист, он сразу спросил у сирийцев, сколько им заплатили за участие в этом брифинге. По словам Захаровой, вопрос — хамство, был специально задан для того, чтобы ввести людей в ступор, сразу обвинить их в подкупе, лжи и намеренной дезинформации.
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