У посольства США в Варшаве проходит акция в поддержку России

Несколько десятков человек пришли к посольству с флагами России и Сирии. Они выражают свое негодование по поводу действий США в Сирии.

Также протестующие требуют от властей США прекратить агрессивные действия в отношении России.

Первый вопрос задал британский журналист, он сразу спросил у сирийцев, сколько им заплатили за участие в этом брифинге. По словам Захаровой, вопрос — хамство, был специально задан для того, чтобы ввести людей в ступор, сразу обвинить их в подкупе, лжи и намеренной дезинформации.