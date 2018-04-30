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Макрон и Рухани более часа по телефону обсуждали иранское соглашение
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Макрон и Рухани более часа по телефону обсуждали иранское соглашение 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Главы двух стран обсудили по телефону ситуацию вокруг иранского ядерного соглашения, а также договорились о совместной работе по Йемену и Сирии.
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора более часа обсуждал с президентом Ирана Хасаном Рухани ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.
Французский лидер пожелал, чтобы иранское соглашение от 2015 года было сохранено. Кроме того, Макрон призвал начать переговоры по трем дополнительным темам: контроль ядерной активности после 2025 года, баллистическая программа Ирана и ключевые региональные кризисы.
Главы двух стран также договорились о совместной работе по ситуации в Йемене и Сирии.
«Президент Французской Республики и президент Ирана договорились работать в ближайшие недели над сохранением содержания соглашения 2015 года во всех составляющих, а также по ситуации в Йемене и Сирии», — говорится в сообщении Елисейского дворца.
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