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Госдеп: вопрос замены контингента США в Сирии на силы арабских стран требует проработки
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Госдеп: вопрос замены контингента США в Сирии на силы арабских стран требует проработки 

ТАСС 42 минуты назад
ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены тщательно проработать и обсудить с властями стран Персидского залива возможность переброски их воинского контингента в Сирию на территории, где в настоящее время развернуты американские ВС. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео, отвечая на вопросы журналистов по пути из Саудовской Аравии в Израиль.
"Мы должны убедиться в том, что правильно все понимаем. Это в буквальном смысле ситуация, где нужно дважды отмерить и один отрезать, ведь так?" — сказал шеф американской дипломатии, стенограмму высказываний которого распространил Госдепартамент.
"Так что я хочу убедиться в том, что наши политические намерения полностью совпадают, и когда это произойдет мы сядем и проведем переговоры о том, как лучше это реализовать. Как я уже говорил, над этим работает не только Америка, страны Персидского залива работают вместе с нами, чтобы позаботиться о своем регионе", — пояснил он.
По данным американских СМИ, администрация Дональда Трампа рассчитывает сформировать воинский контингент при поддержке союзных арабских стран: Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, для переброски на подконтрольную Вашингтону территорию Сирии и замены находящихся там американских военных. В Эр-Рияде подтвердили, что готовы направить войска в Сирию при получении соответствующего запроса.
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