Госдеп: вопрос замены контингента США в Сирии на силы арабских стран требует проработки

"Мы должны убедиться в том, что правильно все понимаем. Это в буквальном смысле ситуация, где нужно дважды отмерить и один отрезать, ведь так?" — сказал шеф американской дипломатии, стенограмму высказываний которого распространил Госдепартамент

"Так что я хочу убедиться в том, что наши политические намерения полностью совпадают, и когда это произойдет мы сядем и проведем переговоры о том, как лучше это реализовать. Как я уже говорил, над этим работает не только Америка, страны Персидского залива работают вместе с нами, чтобы позаботиться о своем регионе", — пояснил он.