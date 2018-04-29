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Захарова назвала «хамскими» вопросы британских СМИ
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Захарова назвала «хамскими» вопросы британских СМИ на брифинге при ОЗХО 

Газета.Ru 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «хамскими» вопросы британских СМИ во время брифинга с сирийцами по ситуации в городе Дума, передает РИА «Новости».
"Первый вопрос задал британский журналист, он сразу спросил у сирийцев, сколько им заплатили за участие в этом брифинге. Это сверх цинизма, вопрос — хамство, был специально задан для того, чтобы ввести людей в ступор, сразу обвинить их в подкупе, лжи и намеренной дезинформации", — заявила Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
По ее словам, западных партнеров на брифинге как таковых не было.
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