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Посольство: Россия все еще не имеет доступа к Скрипалям
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Посольство: Россия все еще не имеет доступа к Скрипалям 

Газета.Ru 55 минут назад
Спустя почти два месяца со времени ЧП в Солсбери Россия по-прежнему не имеет доступа к пострадавшим российским гражданам, передает РИА «Новости» заявление посольства России в Лондоне.
"Четвертого мая будет два месяца со времени отравления Сергея и Юлии Скрипаль. Россия по-прежнему не имеет доступа к российским гражданам и ничего о них не знает, что является грубым нарушением международного права", — говорится в комментарии посольства.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что у России есть, о чем рассказать по «делу Скрипалей».
Она добавила, что дело Скрипалей было нужно, чтобы оправдать нанесение США и Великобританией ударов по Сирии.
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