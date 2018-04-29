Глава МИД Франции: Париж нанес удары по Сирии, чтобы предотвратить использование химоружия 

КАИР, 29 апреля. /ТАСС/. Франция приняла участие в ракетных ударах по Сирии, чтобы предотвратить использование химического оружия в этой стране. Об этом заявил в воскресенье глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан на совместной пресс-конференции в Каире с его египетским коллегой Самехом Шукри.
"Франция, когда решила участвовать в точечном и скоординированном ударе, целью которого был сирийский режим, руководствовалась задачей предотвратить использование химоружия, — указал он. — Это — не объявление войны кому-либо, а война с химоружием". Министр также добавил, что «сирийское досье и пути возобновления политического процесса стали одной из наиболее важных тем переговоров» в египетской столице.
Журналисты также задали Ле Дриану вопрос о том, почему удары по Сирии были нанесены без соответствующих международных решений и проведения тщательного изучения предполагаемых химатак. Отвечая на него, французский министр заявил, что "Москва несет ответственность за блокирование в Совете Безопасности резолюции по отправке экспертов для расследования последней атаки химоружием", добавив также, что «есть доказательства» его применения. Кроме того, он пообещал, что Париж после такого «не намерен мириться с безнаказанностью сирийского режима».
Он также призвал не проводить параллели со сценарием в Ираке, вторжением в эту страну и свержением Саддама Хусейна. «Не надо сравнивать эти вещи — бомбардировки Сирии с тем, что произошло до этого в Ираке, — указал глава МИД. — Нападения в Сирии были направлены только против объектов химоружия, и никаких жертв там не было».