Глава МИД Франции: Париж нанес удары по Сирии, чтобы предотвратить использование химоружия

"Франция, когда решила участвовать в точечном и скоординированном ударе, целью которого был сирийский режим, руководствовалась задачей предотвратить использование химоружия, — указал он. — Это — не объявление войны кому-либо, а война с химоружием". Министр также добавил, что «сирийское досье и пути возобновления политического процесса стали одной из наиболее важных тем переговоров» в египетской столице.

Журналисты также задали Ле Дриану вопрос о том, почему удары по Сирии были нанесены без соответствующих международных решений и проведения тщательного изучения предполагаемых химатак. Отвечая на него, французский министр заявил, что " Москва несет ответственность за блокирование в Совете Безопасности резолюции по отправке экспертов для расследования последней атаки химоружием", добавив также, что «есть доказательства» его применения. Кроме того, он пообещал, что Париж после такого «не намерен мириться с безнаказанностью сирийского режима».