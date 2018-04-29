Помпео пообещал неизменность подходов США к урегулированию в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 апр — РИА Новости . Новый госсекретарь США Майк Помпео заявил о неизменности американских подходов к урегулированию в Сирии , включая поддержку Женевского переговорного процесса под эгидой ООН

Помпео приехал на Ближний Восток с первым дипломатическим турне в своей новой должности, не успев, как он сам признался журналистам в Тель-Авиве, даже «побывать в собственном офисе».

"В отношении Сирии… основными приоритетами США остаются разгром ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ — ред.), деэскалация насилия, недопущение применения химического оружия, обеспечение безопасной доставки гуманитарной помощи, поддержка политического урегулирования конфликта", — сказал он.

"Наша стратегия достижения этого не изменилась. Мы всецело поддерживаем женевский процесс под эгидой ООН, направленный на завершение конфликта, который продолжается слишком долго", — добавил госсекретарь.