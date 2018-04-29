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Помпео пообещал неизменность подходов США к урегулированию в Сирии
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Помпео пообещал неизменность подходов США к урегулированию в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 апр — РИА Новости. Новый госсекретарь США Майк Помпео заявил о неизменности американских подходов к урегулированию в Сирии, включая поддержку Женевского переговорного процесса под эгидой ООН.
Помпео приехал на Ближний Восток с первым дипломатическим турне в своей новой должности, не успев, как он сам признался журналистам в Тель-Авиве, даже «побывать в собственном офисе».
"В отношении Сирии… основными приоритетами США остаются разгром ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ — ред.), деэскалация насилия, недопущение применения химического оружия, обеспечение безопасной доставки гуманитарной помощи, поддержка политического урегулирования конфликта", — сказал он.
"Наша стратегия достижения этого не изменилась. Мы всецело поддерживаем женевский процесс под эгидой ООН, направленный на завершение конфликта, который продолжается слишком долго", — добавил госсекретарь.
Вооруженный конфликт идет в Сирии с марта 2011 года. Помимо Женевы, его урегулирование обсуждается в столице Казахстана Астане, а 30 января в российском городе Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, ставший первой попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
Помпео прилетел в Израиль, где у него состоялась встреча с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, из Саудовской Аравии. Он собирается продолжить турне визитом в Иорданию.
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