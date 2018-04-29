Москва обвинила Лондон в использовании прессы для дискредитации России

Британское правительство активно использует прессу для дискредитации России . Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Лондоне.

"Можно сделать вывод, что российская тематика используется правящей британской элитой исключительно во внутриполитических целях. Демонизация России укладывается в общую антироссийскую линию правительства консерваторов, которая была зафиксирована в концепции национальной безопасности, а затем подтверждена в «банкетной речи» Терезы Мэй и многочисленных выступлениях Бориса Джонсона в парламенте. Следует отметить, что не все в Великобритании разделяют такой подход, именно поэтому нынешнее правительство активно использует прессу для дискредитации России, пытаясь получить поддержку населения", — говорится в сообщении.

Таким образом в диппредставительстве прокомментировали публикацию в издании Sunday Times о влиянии российских ботов на предстоящие в Британии выборы, запланированные на 3 мая. Представитель посольства назвал публикацию несерьезной с точки зрения логики.

"Обратили внимание на эти материалы, опубликованные накануне выборов в местные органы власти, назначенные на 3 мая. Информационный вброс вполне ожидаем. Мы понимаем эту логику: Россию пытаются втянуть в межпартийные разборки, разыграть российскую карту в сиюминутных внутриполитических целях. Это происходит не в первый раз", — говорится в сообщении посольства.

В представительстве России напомнили о недавних приписывании нашей стране поддержки Brexit. В Лондоне считали, что Москва таким образом пытается дестабилизировать ситуацию в Великобритании. В посольстве подобные предположения назвали глупостью.