Посольство РФ прокомментировало статью Sunday Times о ботах

В воскресенье Sunday Times опубликовала подборку материалов, в которых рассказывалось о якобы оказанном влиянии "российских ботов" на досрочные парламентские выборы 2017 года.

"Обратили внимание на эти материалы, опубликованные накануне выборов в местные органы власти, назначенные на 3 мая. Информационный вброс вполне ожидаем. Мы понимаем эту логику: Россию пытаются втянуть в межпартийные разборки, разыграть российскую карту в сиюминутных внутриполитических целях. Это происходит не в первый раз… Что же касается публикации, то с точки зрения логики она попросту несерьезна. Абсурдно предполагать, что несколько тысяч "ботов" (из 17 миллионов существующих в стране пользователей) непонятного происхождения и никем не читаемых как-то могли повлиять на мнение и выбор миллионов британцев", — говорится в полученном РИА Новости комментарии посольства.

Дипломаты при этом обращают внимание на то, что ранее британские СМИ приписывали России поддержку Brexit и выступающих за него политиков. Посольство назвало такие обвинения во вмешательстве мифом.

"При этом обращает на себя внимание также упорное нежелание Лондона обсуждать с Москвой вопросы кибербезопасности по официальным каналам, как это было предложено министру иностранных дел Борису Джонсону на встрече с Сергеем Лавровым в декабре 2017 года. И это понятно. Если за стол переговоров сядут специалисты, то и разговор у них будет серьезным и предметным, а к такой беседе Великобритания очевидно не готова", — говорится в комментарии.

Посольство подчеркивает, что действующее правительство консерваторов, возглавляемое Терезой Мэй , активно использует прессу для дискредитации РФ, пытаясь получить поддержку населения перед выборами в местные органы власти.