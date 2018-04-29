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Киев призвал усилить давление на Россию
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В МИД Украины призвали усилить давление на Россию 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Depositphotos / Bychykhin
МИД Украины призвал западных партнеров усилить давление на Россию в связи с ситуацией в Донбассе.
"России нужна дестабилизация в Украине… Призываем партнеров усилить давление на Россию", — написала в своем Twitter официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.
По ее словам, за последние сутки в зоне конфликта 61 раз открывался огонь и использовались минометы.
Ранее в ЛНР сообщили о том, что ВСУ доставили в Донбасс тяжелое вооружение и четыре вагона солдат. По мнению официального представителя Народной Милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрея Марочко, подобные действия украинский властей говорят о намерении решение конфликта исключительно силовым путем. Всего, по его словам, за сутки на подконтрольную силовикам территорию прибыло девять БМП и две реактивные системы залпового огня "Град". Сообщения о том, что ВСУ усиливает группировку в Донбассе поступают с середины апреля.
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