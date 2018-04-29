МИД: Подготовительная работа к судам по дипсобственности РФ в США идет 

Российская сторона ведет подготовительную работу к судебным разбирательствам по вопросу отъема дипломатической собственности РФ в США. Об этом заявила постоянный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Идет процесс… Подготовительная работа идет, пока не могу больше ничего сказать", — сообщила Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».
Захарова также подчеркнула, что в ответ на действия США уже приняты практически зеркальные меры.
Напомним, что в среду в резиденцию российского генконсула в Сиэтле проникли сотрудники американских служб, взломав замок на входной двери. Российское дипведомство охарактеризовало действия США как противоправные.
"Ситуация абсолютно возмутительная, безобразная и беспрецедентная. Ничего подобного в истории двусторонних отношений не было — это, конечно, грубейшее нарушение со стороны США основополагающих международно-правовых норм", — заявила тогда официальный представитель МИД РФ.