МИД: Подготовительная работа к судам по дипсобственности РФ в США идет

"Идет процесс… Подготовительная работа идет, пока не могу больше ничего сказать", — сообщила Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым » на канале «Россия 1».

Захарова также подчеркнула, что в ответ на действия США уже приняты практически зеркальные меры.

Напомним, что в среду в резиденцию российского генконсула в Сиэтле проникли сотрудники американских служб, взломав замок на входной двери. Российское дипведомство охарактеризовало действия США как противоправные.

"Ситуация абсолютно возмутительная, безобразная и беспрецедентная. Ничего подобного в истории двусторонних отношений не было — это, конечно, грубейшее нарушение со стороны США основополагающих международно-правовых норм", — заявила тогда официальный представитель МИД РФ.