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Москва скажет своё слово по «делу Скрипаля»
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Москва скажет своё слово по «делу Скрипаля» 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
МИД России не перестанет следить за ходом расследование «дела Скрипаля», так как Москва ещё не всё сказала на этот счёт, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
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