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Москва скажет своё слово по «делу Скрипаля»
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Москва скажет своё слово по «делу Скрипаля»
News.ru
1 час назад
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Фото:
News.ru
МИД России
не перестанет следить за ходом расследование «дела Скрипаля», так как
Москва
ещё не всё сказала на этот счёт, заявила официальный представитель ведомства
Мария Захарова
.
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