Захарова рассказала, зачем было нужно «дело Скрипалей»

"Мы говорили, как только начиналось «дело Скрипалей»… что все увязано с Сирией. Удар-то по Сирии нанесен. «Отлично». Уже на данном этапе эта тема себя, видимо, (оправдала)… сыграла ставка, на которую рассчитывали. Видимо, она себя оправдала", — заявила Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым » канала «Россия 1».

Она отметила, что с тех пор интерес британской прессы к «делу Скрипалей» практически сошел на нет.

Никаких доказательств применения химического оружия в Сирии у Великобритании не было, зато «у них была на руках информация относительно того, что даже на Великобританию напала Россия с использованием химического оружия», отметила Захарова.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.