Захарова описала «адский» способ обыска дипсобственности России в США

"Кадры, которые облетели мир — это, конечно, сенсация. Я такого не видела ни разу, чтобы… как сказали наши коллеги в Госдепартаменте , «законные действия» совершались каким-то адским способом. Когда три женщины окружили калитку, одна влезла на забор и закрыла все это некой синей простыней, за которой спрятался мужчина и что-то там совершал", — рассказала Захарова.

Отвечая на вопрос ведущего о возможных ответных мерах на подобные действия, Захарова подчеркнула, что российские дипломаты не будут приходить к американскому представительству «с синей тряпкой» для того, чтобы совершать за ней «некие действия».

Ранее МИД России потребовал от США вернуть все объекты дипломатической собственности.