У России уже два месяца нет доступа к Скрипалям

ЛОНДОН, 29 апр — РИА Новости Денис Ворошилов . Спустя почти два месяца со времени ЧП в Солсбери РФ по-прежнему не имеет доступа к пострадавшим российским гражданам, это нарушение международного права, заявило посольство РФ в Лондоне.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия , что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

"Четвертого мая будет два месяца со времени отравления Сергея и Юлии Скрипаль. Россия по-прежнему не имеет доступа к российским гражданам и ничего о них не знает, что является грубым нарушением международного права", — говорится в полученном РИА Новости комментарии посольства.