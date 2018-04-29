У России уже два месяца нет доступа к Скрипалям 

ЛОНДОН, 29 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. Спустя почти два месяца со времени ЧП в Солсбери РФ по-прежнему не имеет доступа к пострадавшим российским гражданам, это нарушение международного права, заявило посольство РФ в Лондоне.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
"Четвертого мая будет два месяца со времени отравления Сергея и Юлии Скрипаль. Россия по-прежнему не имеет доступа к российским гражданам и ничего о них не знает, что является грубым нарушением международного права", — говорится в полученном РИА Новости комментарии посольства.
Ранее в воскресенье представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России есть, о чем рассказать по «делу Скрипалей».
"Безусловно, Следственный комитет РФ, российское посольство в Великобритании, МИД будут вас радовать новостями с фронта. У нас есть, о чем рассказать", — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».