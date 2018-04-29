Ещё
У России уже два месяца нет доступа к Скрипалям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У России уже два месяца нет доступа к Скрипалям 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ЛОНДОН, 29 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. Спустя почти два месяца со времени ЧП в Солсбери РФ по-прежнему не имеет доступа к пострадавшим российским гражданам, это нарушение международного права, заявило посольство РФ в Лондоне.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
"Четвертого мая будет два месяца со времени отравления Сергея и Юлии Скрипаль. Россия по-прежнему не имеет доступа к российским гражданам и ничего о них не знает, что является грубым нарушением международного права", — говорится в полученном РИА Новости комментарии посольства.
Ранее в воскресенье представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России есть, о чем рассказать по «делу Скрипалей».
"Безусловно, Следственный комитет РФ, российское посольство в Великобритании, МИД будут вас радовать новостями с фронта. У нас есть, о чем рассказать", — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
РИА Новости: последние новости
Захарова о словах Хейли в ООН: страшно за мир, когда он в руках таких людей Посольство назвало публикацию Sunday Times о "российских ботах" абсурдной У России уже два месяца нет доступа к Скрипалям
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
19 россиянок посадили в иракскую тюрьму навечно430
Захарова напомнила Хейли о неуплаченных взносах71
Стала известна судьба детей осужденных в Ираке россиянок142
Командиром севшего без шасси Ил-38 оказался 73-летний ас166
Американский генерал рассказал о бое с ЧВК Вагнера395
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
00:45
Огромная надувная утка «сбежала» с мероприятия
В мире
01:46
Минобороны показало эпичное видео учений
Армия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение