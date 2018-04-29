Британцы поддержали позицию России по Сирии

Посольство России Великобритании опубликовало в своем Twitter отрывки из писем, в которых рядовые граждане Великобритании говорят «спасибо» России и ее президенту.

Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter отрывки писем, в которых британцы выражают поддержку и благодарят российские власти за действия в Сирии

«Властям западных стран следует вспомнить историю и свои действия сегодня, прежде чем критиковать Россию, которая спасла мир во время Второй мировой войны, и которая борется с терроризмом. В Британии у Вас есть много друзей и их поддержка. Спасибо, президент Путин и российский народ», — написал в посольство местный житель.

Некоторые авторы писем выразили надежду, что президенты России и Сирии смогут добиться в регионе мира, опираясь на поддержку лидеров других государств. Один из британцев, например, посоветовал Владимиру Путину и Башару Асаду воспользоваться поддержкой президента ЮАР

Ранее российские дипломаты опубликовали письма, в которых британцы извинялись за действия своего правительства по «делу Скрипаля».