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Британцы поддержали позицию России по Сирии
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Британцы поддержали позицию России по Сирии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Посольство России в Великобритании опубликовало в своем Twitter отрывки из писем, в которых рядовые граждане Великобритании говорят «спасибо» России и ее президенту.
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter отрывки писем, в которых британцы выражают поддержку и благодарят российские власти за действия в Сирии.
«Властям западных стран следует вспомнить историю и свои действия сегодня, прежде чем критиковать Россию, которая спасла мир во время Второй мировой войны, и которая борется с терроризмом. В Британии у Вас есть много друзей и их поддержка. Спасибо, президент Путин и российский народ», — написал в посольство местный житель.
Некоторые авторы писем выразили надежду, что президенты России и Сирии смогут добиться в регионе мира, опираясь на поддержку лидеров других государств. Один из британцев, например, посоветовал Владимиру Путину и Башару Асаду воспользоваться поддержкой президента ЮАР.
Ранее российские дипломаты опубликовали письма, в которых британцы извинялись за действия своего правительства по «делу Скрипаля».
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