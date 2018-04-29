Британцы поблагодарили Россию за действия в Сирии 

Жители Великобритании благодарят Россию за действия в Сирии. Об этом стало известно из твиттера посольства РФ в Лондоне. Британцы выражают свою поддержку российскому руководству.
Все, направившие свои письма, высоко оценили вклад Москвы в борьбу с терроризмом.
Некоторые обратившиеся в диппредставительство выразили надежду, что президенты России и Сирии смогут достичь в регионе мира, и в этом им поможет поддержка других мировых лидеров. Так, один британец посоветовал обратиться за помощью к президенту ЮАР. Кроме того, авторы некоторых писем обращаются со словами поддержки и благодарности лично к президенту Владимиру Путину.
Russian position on many international issues, based on common sense and reason, seems to be quite close to the feelings of many UK citizens. pic.twitter.com/hDNUfUJ0On
— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 29 апреля 2018 г.
Между тем, ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны «Большой семерки» создадут рабочую группу, которая будет изучать поведение Москвы на международной арене.
Многие страны не поддерживают действия России в Сирии, в то время как Москва объясняет свое вмешательство официальной просьбой президента Сирии Башара Асада.