Британцы поблагодарили Россию за действия в Сирии

Жители Великобритании благодарят Россию за действия в Сирии . Об этом стало известно из твиттера посольства РФ в Лондоне. Британцы выражают свою поддержку российскому руководству.

Все, направившие свои письма, высоко оценили вклад Москвы в борьбу с терроризмом.

Некоторые обратившиеся в диппредставительство выразили надежду, что президенты России и Сирии смогут достичь в регионе мира, и в этом им поможет поддержка других мировых лидеров. Так, один британец посоветовал обратиться за помощью к президенту ЮАР . Кроме того, авторы некоторых писем обращаются со словами поддержки и благодарности лично к президенту Владимиру Путину

Russian position on many international issues, based on common sense and reason, seems to be quite close to the feelings of many UK citizens. pic.twitter.com/hDNUfUJ0On

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 29 апреля 2018 г.

Между тем, ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны «Большой семерки» создадут рабочую группу, которая будет изучать поведение Москвы на международной арене.