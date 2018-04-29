МИД: Москве есть, что рассказать общественности по «делу Скрипалей»

Захарова обратила внимание на внезапное «затишье» в СМИ Великобритании по вопросу покушения на Скрипалей. «Британские журналисты замолчали в один день, как будто, давайте говорить открыто, пришел приказ всем замолчать. Они все замолчали: нет больше в британских СМИ дела Скрипалей вообще, не интересно; никто никого не ищет, никто не проводит никаких расследований, никто не требует от британской стороны фотографий, либо видео пострадавших, как нам говорят, пострадавших.

Нет этого дела в информационном пространстве», — отметила Захарова.

"Безусловно, СК РФ , российское посольство в Великобритании и МИД будут радовать новостями с фронта — у нас есть, о чем рассказать", — добавила официальный представитель МИД РФ.

Лондон до сих пор не привел каких-либо убедительных доказательств того, что покушение на Скрипалей было организовано якобы российской стороной.