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МИД: Москве есть, что рассказать общественности по «делу Скрипалей»
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МИД: Москве есть, что рассказать общественности по «делу Скрипалей» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
МИД России не намерен оставлять без внимания расследование дела об отравлении в английском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».
Захарова обратила внимание на внезапное «затишье» в СМИ Великобритании по вопросу покушения на Скрипалей. «Британские журналисты замолчали в один день, как будто, давайте говорить открыто, пришел приказ всем замолчать. Они все замолчали: нет больше в британских СМИ дела Скрипалей вообще, не интересно; никто никого не ищет, никто не проводит никаких расследований, никто не требует от британской стороны фотографий, либо видео пострадавших, как нам говорят, пострадавших.
Нет этого дела в информационном пространстве», — отметила Захарова.
"Безусловно, СК РФ, российское посольство в Великобритании и МИД будут радовать новостями с фронта — у нас есть, о чем рассказать", — добавила официальный представитель МИД РФ.
Лондон до сих пор не привел каких-либо убедительных доказательств того, что покушение на Скрипалей было организовано якобы российской стороной.
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