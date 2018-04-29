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Захарова пообещала новые данные по делу Скрипалей
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Захарова пообещала новые данные по делу Скрипалей 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российское внешнеполитическое ведомство намерено не оставлять без внимания расследование дела об отравлении в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, поскольку Москве есть что сообщить общественности по этому инциденту. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"Британские журналисты замолчали в один день, как будто, давайте говорить открыто, пришел приказ всем замолчать. Они все замолчали: нет больше в британских СМИ дела Скрипалей вообще, не интересно; никто никого не ищет, никто не проводит никаких расследований, никто не требует от британской стороны фотографий, либо видео пострадавших, как нам говорят, пострадавших.
Нет этого дела в информационном пространстве. Безусловно, СК РФ, российское посольство в Великобритании и МИД будут радовать новостями с фронта — у нас есть, о чем рассказать", — сказала Захарова.
4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.
>> РФ указала на странность СМИ в деле Скрипалей
Пострадавшие на настоящий момент уже вышли из комы — Сергей Скрипаль, по информации больницы Солсбери, продолжает находиться в стационаре, его состояние улучшается, в то время, как его дочь была выписана и восстанавливается в неназванном месте.
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Комментарии39  Ещё 1 источник 
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