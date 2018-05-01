Генсек ООН поддержал сделку по иранскому атому после ее критики США и Израилем

"Генеральный секретарь поддерживал и продолжает поддерживать Совместный всеобъемлющий план действий [по иранской ядерной программе, СВПД]. Он считает, что это значимое достижение дипломатии, и нам нужно его развивать. Что касается [ядерной] программы, которую Иран проводил в прошлом, то Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), как вы знаете, было поручено изучить ее и дать оценку", — сказал Хак, обратив внимание на опубликованный во вторник пресс-релиз МАГАТЭ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в понедельник Иран в сокрытии программы и архивов по ядерному оружию и выразил уверенность в том, что СВПД основан на лжи Тегерана . Премьер также представил полученные, по его утверждению, израильской разведкой материалы, среди которых «сто тысяч файлов, доказывающих, что они [иранцы] лгут» по поводу ядерной программы военного назначения. По словам Нетаньяху, речь идет о «55 тыс. страниц и 55 тыс. файлов на 183 дисках». Он также заявил, что «ядерная сделка с Ираном основана на лжи и обмане Ирана».

Ранее во вторник МАГАТЭ заявило, что до 2003 года в Иране велась разработка «ядерного взрывного устройства, и некоторые мероприятия проводились после 2003 года». Агентство определило, что эта деятельность не выходила за рамки научных исследований. При этом МАГАТЭ не нашло достоверных признаков того, что после 2009 года в Иране велась какие-либо работы по созданию атомной бомбы.

СВПД по иранской ядерной программе был согласован Тегераном и шестью мировыми державами в 2015 году и в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Договоренность предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН , США и Евросоюзом . Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.