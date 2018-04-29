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Франция, Британия и Германия заявили о готовности противостоять американским санкциям
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Франция, Британия и Германия заявили о готовности противостоять американским санкциям 

360tv.ru 57 минут назад
Канцлер Германии Ангела Меркель, французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер Тереза Мэй заявили, что Евросоюз готов к санкциям от США. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на текст заявления кабинета министров ФРГ.
Они (лидеры — прим. ред.) были едины в том, что США не должны принимать торгово-политические меры против ЕС и что ЕС в противном случае должен быть готов решительно защищать свои интересы в рамках международных правил торговли
— выдержка из текста заявления.
Кроме того, в документе говорится о том, что Меркель обсуждала этот вопрос с Макроном 28 апреля, а Мэй — в воскресенье, 29 апреля.
Ранее Тереза Мэй и Эммануэль Макрон выступили с обращением к мировому сообществу, в котором призвали как можно скорее избавиться от химического оружия.
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