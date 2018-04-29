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Джабаров допустил фальсификации в ответах Лондона по «делу Скрипаля»
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Джабаров допустил фальсификации в ответах Лондона по «делу Скрипаля» 

Газета.Ru 1 час назад
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров понадеялся на факты в полученных постпредством РФ при ОЗХО ответах, передает НСН.
"Если какие-то отписки или какие-то фальсификации, это одно. А если реальные факты, это будет интересно. Надо дождаться обнародования того, что мы получили от них", — сказал сенатор.
Постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получило от Великобритании ответы на вопросы по «делу Скрипаля».
13 апреля Россия направила в Лондон список вопросов относительно отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери 4 марта. Москва потребовала от Великобритании ответа в течение десяти дней, в частности, по вопросу о сотрудничестве в расследовании инцидента.
Полученные ответы в постпредстве РФ при ОЗХО на данный момент изучаются. Содержание ответов в миссии комментировать не стали.
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