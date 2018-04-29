Джабаров допустил фальсификации в ответах Лондона по «делу Скрипаля»

"Если какие-то отписки или какие-то фальсификации, это одно. А если реальные факты, это будет интересно. Надо дождаться обнародования того, что мы получили от них", — сказал сенатор.

Постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получило от Великобритании ответы на вопросы по «делу Скрипаля ».

13 апреля Россия направила в Лондон список вопросов относительно отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери 4 марта. Москва потребовала от Великобритании ответа в течение десяти дней, в частности, по вопросу о сотрудничестве в расследовании инцидента.

Полученные ответы в постпредстве РФ при ОЗХО на данный момент изучаются. Содержание ответов в миссии комментировать не стали.