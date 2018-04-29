Страны евротройки признали наличие неуказанных в соглашении с Ираном «важных элементов»

Великобритания, Германия и Франция признают тот факт, что в соглашении по ядерной программе Ирана не отражены некоторые «важные элементы».

Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

«Они (лидеры стран евротройки. — RT) согласились с тем, что существуют важные элементы, которые не охватывает эта сделка, но которые необходимо рассмотреть — баллистические ракеты, что делать, когда истечёт срок действия соглашения, а также дестабилизирующая деятельность Ирана в регионе», — указывается в сообщении.

Главы Франции, Великобритании и Германии также заявили о сохранении приверженности продолжению совместной работы вместе США над тем, чтобы решить ряд проблем, которые представляет Иран, включая те вопросы, которые может покрывать новая сделка.

Ранее СМИ передавали, что США утвердили с Великобританией, Францией и Германией условия, при которых страна продолжит придерживаться существующего соглашения.