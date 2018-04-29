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Меркель, Макрон и Мэй заявили о готовности защищать интересы перед США
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Меркель, Макрон и Мэй заявили о готовности защищать интересы перед США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Немецкий канцлер Ангела Меркель вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и британским премьер-министром Терезой Мэй заявила о готовности ЕС защищать свои собственные интересы в случае введения американской администрацией торгово-политических мер, передает Reuters.
"Они были едины в том, что США не должны принимать торгово-политические меры против ЕС и что ЕС в противном случае должен быть готов решительно защищать свои интересы в рамках международных правил торговли", — говорится в тексте заявления, опубликованного кабинетом министров ФРГ.
В документе также отмечается, что Меркель и Макрон провели телефонный разговор 28 апреля, а Меркель и Мэй — 29 апреля.
Ранее сообщалось, что в ЕС пригрозили США пошлинами на джинсы, виски и мотоциклы.
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