Меркель, Макрон и Мэй заявили о готовности защищать интересы перед США

"Они были едины в том, что США не должны принимать торгово-политические меры против ЕС и что ЕС в противном случае должен быть готов решительно защищать свои интересы в рамках международных правил торговли", — говорится в тексте заявления, опубликованного кабинетом министров ФРГ

В документе также отмечается, что Меркель и Макрон провели телефонный разговор 28 апреля, а Меркель и Мэй — 29 апреля.

Ранее сообщалось, что в ЕС пригрозили США пошлинами на джинсы, виски и мотоциклы.