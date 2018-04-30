Порошенко подтвердил получение Украиной «долгожданных» «Джавелинов»

Порошенко «приветствовал оживленный интерес» к поставкам противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» (Javelin), передает RT.

По словам украинского президента, эти ПТРК «значительно укрепили мощный сдерживающий эффект боеспособности и евро-атлантической безопасности».

Порошенко в очередной раз заявил о «российской агрессии». Как сказал президент Украины, украинские власти работают над «укреплением оборонного потенциала».