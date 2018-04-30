Порошенко подтвердил получение Украиной «долгожданных» «Джавелинов» 

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что украинская армия получила «долгожданное оружие».
Порошенко «приветствовал оживленный интерес» к поставкам противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» (Javelin), передает RT.
По словам украинского президента, эти ПТРК «значительно укрепили мощный сдерживающий эффект боеспособности и евро-атлантической безопасности».
Порошенко в очередной раз заявил о «российской агрессии». Как сказал президент Украины, украинские власти работают над «укреплением оборонного потенциала».
Он выразил благодарность главе американского государства Дональду Трампу, назвав решение передать Украине ПТРК «справедливым».
Напомним, в государственном департаменте США сообщили, что Украина получила «Джавелины». Глава минобороны Украины Степан Полторак призывал не переоценивать значение поставок ПТРК.