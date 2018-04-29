Армия Сирии выбила силы SDF из четырех поселений на северо-востоке страны 

БЕЙРУТ, 29 апр — РИА Новости. Правительственные силы Сирии вернули контроль над четырьмя населенными пунктами на восточном берегу реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает сирийское национальное агентство SANA.
По данным агентства, поселения Джейнена, Аль-Джиа, Шамра аль-Хисан и Хувейджат аль-Маиишия контролировали боевики арабо-курдских «Сирийских демократических сил», которых поддерживает международная коалиция во главе с США.
Как заявляет SANA, боевики оккупировали часть территории Сирии «под предлогом» борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).
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