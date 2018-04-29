Лидер протестов в Армении поделился своим видением отношений с Россией

Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий

"Встреча прошла успешно… И мы услышали то, что он завил о том, что Россия для него приоритет, евразийское экономическое сотрудничество, ОДКБ, охрана границы нашими пограничными службами, размещение 205 бригады. В общем то, что касается внешней политики — это ориентир на Россию. Это им было заявлено", — Водолацкий.

Ранее сообщалось, что лидер оппозиции в Армении обсудил с депутатами Госдумы отношения с Россией.