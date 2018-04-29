Ещё
Лидер протестов в Армении поделился своим видением отношений с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лидер протестов в Армении поделился своим видением отношений с Россией 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
В ходе разговора с делегацией российской Госдумы лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян заявил, что ориентир на Россию является для него приоритетом во внешней политике, передает РИА «Новости».
Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
"Встреча прошла успешно… И мы услышали то, что он завил о том, что Россия для него приоритет, евразийское экономическое сотрудничество, ОДКБ, охрана границы нашими пограничными службами, размещение 205 бригады. В общем то, что касается внешней политики — это ориентир на Россию. Это им было заявлено", — Водолацкий.
Ранее сообщалось, что лидер оппозиции в Армении обсудил с депутатами Госдумы отношения с Россией.
Газета.Ru: последние новости
На Украине предложили отобрать Крымский мост в качестве "контрибуции" Российские дипломаты уличили постпреда Великобритании при ОЗХО в лицемерии США разделили страны ООН на своих и чужих
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
19 россиянок посадили в иракскую тюрьму навечно53
Донбасс «заполонили» вагоны с украинскими солдатами544
В Британии захотели «наказать» чиновников РФ222
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына61
Трамп обвинил Путина в хаосе117
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение