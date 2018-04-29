Порошенко рассказал о «победе» украинского движения в Крыму в 1918-м

"29 апреля 1918 года над большинством кораблей Черноморского флота в Севастополе взвился сине-желтый флаг. Провозглашение создания Военном-морских сил Украины окончательно зафиксировало победу украинского движения на флоте, а действия украинских войск привели к падению большевистского режима в Крыму", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

29 апреля 1918 года группа войск Украинской Народной Республики устроила поход на Крым, чтобы свергнуть советскую власть и взять полуостров под контроль. Тогда Черноморский флот пробыл под украинскими флагами только сутки. Затем его частично захватили немцы, а частично затопили.