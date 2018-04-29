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Порошенко рассказал о «победе» украинского движения в Крыму в 1918-м
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Порошенко рассказал о «победе» украинского движения в Крыму в 1918-м 

РИА Новости Крым 22 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Крым. Президент Украины Петр Порошенко вспомнил о том, как украинские ВМС одержали «победу» над большевиками в Крыму ровно 100 лет назад.
"29 апреля 1918 года над большинством кораблей Черноморского флота в Севастополе взвился сине-желтый флаг. Провозглашение создания Военном-морских сил Украины окончательно зафиксировало победу украинского движения на флоте, а действия украинских войск привели к падению большевистского режима в Крыму", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.
29 апреля 1918 года группа войск Украинской Народной Республики устроила поход на Крым, чтобы свергнуть советскую власть и взять полуостров под контроль. Тогда Черноморский флот пробыл под украинскими флагами только сутки. Затем его частично захватили немцы, а частично затопили.
Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей РК и 95,6% севастопольцев высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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