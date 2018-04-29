Трамп поблагодарил Мун Чжэ Ина за помощь в подготовке к переговорам с КНДР 

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поблагодарил южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина за оказанную помощь в ходе подготовки к переговорам между Вашингтоном и Пхеньяном.
«Президент Трамп поблагодарил президента Муна за сотрудничество двух государств в преддверии встречи (Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. — RT), а также обещал поддерживать контакт в течение ближайших недель», — говорится в сообщении.
Также оба лидера отметили, что денуклеаризация КНДР является залогом процветания страны в будущем.
Ранее Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном может состояться в ближайшие недели.
СМИ сообщали, что переговоры могут быть проведены в Швейцарии.
В январе эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику США в отношении КНДР.