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Трамп: сильная страна должна иметь укреплённые границы
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Трамп: сильная страна должна иметь укреплённые границы 

RT на русском 23 минуты назад
Президент США Дональд Трамп в ходе митинга в американском штате Мичиган заявил, что сильное государство должно иметь укреплённые границы. Прямую трансляцию события ведёт телеканал Fox News.
«Мы верим в то, что сильная страна должна иметь укреплённые границы», — отметил он.
Собравшиеся на мероприятии сторонники американского лидера поддержали его выкриками: «Построить стену! Построить стену! (на границе с Мексикой. — RT)».
Ранее Трамп подписал меморандум о применении сил Национальной гвардии на границе с Мексикой.
RT на русском: последние новости
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