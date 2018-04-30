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В Белом доме прокомментировали заявления Израиля о ядерной программе Ирана
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В Белом доме прокомментировали заявления Израиля о ядерной программе Ирана 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: RT на русском
ЗАЯВЛЕНИЯ ИЗРАИЛЯ О РАЗРАБОТКЕ ИРАНОМ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ СОВПАДАЮТ С ТЕМ, ЧТО США ДАВНО ЗНАЛИ — БЕЛЫЙ ДОМ  РИА НОВОСТИ
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