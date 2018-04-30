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Названы последствия возможного выхода США из сделки с Ираном
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Названы последствия возможного выхода США из сделки с Ираном 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Возможный выход США из так называемой ядерной сделки с Ираном ослабит позиции мирного урегулирования в Сирии, а не только «пошлет правильный сигнал КНДР», как об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп. Такое мнение высказал сенатор Франц Клинцевич.
"Исходя из целого комплекса разных проблем в регионе, заявления Трампа и Нетаньяху могут ослабить позиции мирного урегулирования в Сирии. Иран сейчас играет очень значительную роль в этом процессе, и в случае давления на него через угрозу отмены ядерной сделки его позиции могут очень сильно пошатнуться", — цитирует политика РИА Новости.
Он добавил, что Россия будет «тщательно, выверенно и доказательно» отстаивать соблюдение Ираном ядерной сделки в рамках международного права. Иначе это может иметь непредсказуемые и конфликтные последствия в Сирии.
Напомним, Трамп назвал неприемлемой ситуацию вокруг ядерной программы Ирана из-за заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что у этой страны есть секретные документы, доказывающие наличие у исламской республики наработок в военно-ядерной сфере, чтобы иметь возможность воспользоваться ими в будущем.
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