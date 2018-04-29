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МИД заявил о готовности к диалогу с западом по Сирии
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МИД заявил о готовности к диалогу с западом по Сирии 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Газета.Ru
Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми партнерами в интересах справедливого урегулирования кризиса на приемлемой для всех сирийских групп основе, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление российского МИДа.
Заявление было сделано по итогам телефонного разговора главы министерства Сергея Лаврова с французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом.
"Российский министр подчеркнул, что незаконные удары 14 апреля по территории САР, нанесенные накануне прибытия в Сирию инспекторов ОЗХО, отбросили назад прогресс, который с таким трудом был наработан в Астане и Сочи в целях политического урегулирования сирийского кризиса. Вместе с тем Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми партнерами в интересах справедливого урегулирования кризиса на приемлемой для всех сирийских групп основе в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Сергей Лавров проинформировал в телефонном разговоре министра Европы и иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о переговорах с главами МИД Турции и Ирана.
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