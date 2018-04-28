Москва открыта для диалога с Западом по Сирии 

В МИД РФ 28 апреля заявили, что Россия готова к диалогам со всеми партнёрами в интересах справедливого урегулирования кризиса на допустимой для всех сирийских групп основе.
«Российский министр подчеркнул, что незаконные удары 14 апреля по территории САР, нанесенные накануне прибытия в Сирию инспекторов ОЗХО, отбросили назад прогресс, который с таким трудом был наработан в Астане и Сочи в целях политического урегулирования сирийского кризиса. Вместе с тем Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми партнерами в интересах справедливого урегулирования кризиса на приемлемой для всех сирийских групп основе в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН», — говорится в сообщении дипведомства.