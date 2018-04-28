МИД объяснил отсутствие РФ в договоре по Корее

«Россия не только не может "выпасть" из процесса, а напротив, настроена самым активным и инициативным образом продолжать участвовать в поиске решений всех проблем Корейского полуострова», — заявил агентству ТАСС заместитель главы МИД Игорь Моргулов.

Отсутствие упоминания Москвы в Пханмунджомской декларации Моргулов объяснил тем, что СССР в свое время не являлся стороной Корейского конфликта, не участвовал ни в войне, ни в переговорах по заключению перемирия.

Замминистра подчеркнул, что Россия не стремится стать стороной договора и видит свою роль в «совместных усилиях по созданию прочного механизма мира и стабильности на Корейском полуострове и Северо-Восточной Азии в целом, учитывающего интересы всех вовлеченных сторон».