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Россия координирует подходы по Ближнему Востоку с Эр-Риядом, заявил МИД
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Россия координирует подходы по Ближнему Востоку с Эр-Риядом, заявил МИД 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Королевства Саудовская Аравия в Москве Раида Кримли, сообщил МИД РФ. Стороны обсудили ключевые аспекты складывающейся ситуации в ближневосточном регионе в контексте координации подходов Москвы и Эр-Рияда.
"В ходе доверительной беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-саудовских отношений, а также ключевые аспекты складывающейся ситуации в ближневосточном регионе в контексте координации подходов Москвы и Эр-Рияда, в том числе на площадке ООН и других международных организаций", — сообщил МИД.
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