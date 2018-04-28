Эксперт прокомментировал доклад конгресса США о «вмешательстве» России в выборы

«Доклад Спецкомитета по разведке конгресса США, показывающий отсутствие сговора предвыборного штаба Трампа с Кремлем, говорит о многом. В первую очередь о том, что обвинения в «связях с Кремлём» перестают быть внутриполитическим инструментом давления на Трампа», — полагает эксперт.

Как считает Блохин, Трамп сплотил вокруг себя множество известных персон и групп интересов, поэтому «российское дело» уже неактуально.

«Публикация доклада не означает, что Запад откажется от нападок на Россию — в последнее время мы видели целый ряд бездоказательных и сфабрикованных обвинений в наш адрес», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Кремле прокомментировали опубликованный конгрессом США доклад о «вмешательстве» России.