Тройственный союз нашел надежный путь для Сирии

Турции и Москве состоялась встреча министров иностранных дел России Ирана . Главной темой обсуждения, как и ожидалось, стало урегулирование сирийского конфликта. Стороны подтвердили, что выступают за мирное решение кризиса, развитие гражданского диалога в сирийском обществе, а главной задачей видят борьбу с терроризмом. Каким видится будущее Сирии основными государствами в регионе — в материалеNews.ru.

Игроки сменились

Сирийская проблема используется сегодня политиками всего мира. О своем отношении к ситуации в этой стране постоянно говорит президент США Дональд Трамп . Недавно люди по всему миру с опаской ждали, не начнется ли на планете большая война между Россией и Соединенными Штатами из-за обещаний Вашингтона нанести удар по войскам Асада, якобы причастным к химической атаке в Думе . Ведь риторика была крайне воинственной с обоих сторон. Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов даже пригрозил ответить Штатам в случае нанесения удара по Дамаску , от которого пострадают российские военнослужащие. Но Трамп решил не накалять ситуацию и приказал провести, по сути дела, лишь символическую операцию.

О Сирии говорит и президент Франции Эмманюэль Макрон . Как признался Макрон, он принял решение присоединиться к американской операции для того, чтобы почувствовать себя «ровней Путину». На прошедшей на этой неделе встрече с Трампом французский лидер заявил, что собирается участвовать в урегулировании сирийского кризиса. Возможно, эту тему Макрон выбрал в качестве удобного средства для отвлечения внимание своих сограждан от социальных проблем. Получается, Сирия настолько значима, что Макрон может выставить себя победителем даже в тот момент, когда в самой Франции массово митингуют профсоюзы, протестующие против реформы железнодорожного транспорта.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Alex Edelman

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Но обсуждать проблему это еще не значит решать её. А последнее требует кропотливой и вдумчивой работы. И вот ей готова в нынешний момент заниматься именно Россия и те страны, кого кризис в Сирии непосредственно касается — Иран и Турция.

И какие бы обвинения или требования не выдвигал Запад, объективно именно Москва, Анкара Тегеран готовы всерьез прилагать усилия для решения проблемы. И с этой точки зрения трехсторонние консультации превратились в наиболее действенный механизм выработки конкретных решений для деэскалации напряженности.

Риторика поменялась

Ранее многие государства, в том числе и соседи Сирии, пытались ловить рыбку в мутной воде, надеясь извлечь ту или иную выгоду от войны. Ещё осенью 2015 года МИД России заявлял, что Турция может быть причастна к торговле нефтью с террористами из ИГИЛ (организация запрещена в России). Анкара и Москва не то что по-разному смотрели на решение сирийского вопроса, но чуть было не дошли до открытого вооруженного конфликта.

24 ноября турецкий самолет F-16 ракетой «воздух-воздух» сбил российский бомбардировщик Су-24. Мир облетели кадры, как вблизи обломков радуются отряды боевиков турецких националистов, пытающихся реализовать свой проект построения новой Османской империи вместе с живущими в Сирии туркоманами.

Российские фронтовые бомбардировщики Су-24 Сейчас к Анкаре пришло понимание, что война и нестабильность не могут принести ничего, кроме проблем. Президент Турции Реджеп Эрдоган официально извинился перед Россией и сделал много для восстановления отношений с Москвой. Изменилась в значительной степени и геополитическая ориентация турецкого руководства.

Сейчас, по итогам встречи с российским и иранским коллегами, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу жестко раскритиковал США за явно деструктивные действия по поддержке организаций «Силы народной самообороны» и «Демократический союз», считающихся в Турции террористическими. «Сегодня США поддерживают террористические организации, это необходимо прекратить. В 2016 году США обещали, что эти террористические организации покинут сирийскую территорию. Мы хотим, чтобы американцы держали свое слово и содействовали тому, чтобы эти территории были возвращены гражданскому населению, которое там проживает», — заявил Чавушоглу.

По факту, турецкий министр сказал о том, о чем много лет твердила Россия. Москва уверяла всех, что от присутствия в Сирии сил различных государств нет не то что пользы, но ситуация лишь усугубляется. С террористами должны бороться, прежде всего, сирийские войска. Вместе с российскими силами, которые находятся в зоне конфликта по официальному приглашению законного правительства страны.

Сирию решено сохранить

Сейчас никто уже не говорит о разделении Сирии на зоны влияния. Все осознали, что только единая и неделимая Сирия под управлением законного правительства — гарант стабильности в регионе. Разделенная страна под властью разрозненных группировок всегда будет очагом войны. Фактически и в этом вопросе российский подход возобладал над остальными.

«Мы полностью поддерживаем территориальную целостность Сирии. Убеждён, что, несмотря на существующие некоторые проблемы на местах, если мы втроём (Россия, Турция и Иран) продолжим совместно работать и честно выполнять наши решения, включая конституционную комиссию и её формирование, то мы сможем помочь сирийскому народу прийти к цели», — заявил после трехсторонней встречи Мевлют Чавушоглу.

«Мы отметили абсолютную недопустимость попыток разделить Сирию по этноконфессиональным линиям», — с удовлетворением отметил глава МИД России Сергей Лавров

Главное — мир Global Look Press/ Xinhua /Ammar Safarjalani

Главы МИД Турции и Ирана согласились с еще одним тезисом России по разрешению сирийского кризиса. Что необходим нормальный диалог внутри сирийского общества о будущем страны, а не вмешательство в политический процесс других государств. При этом надо всеми способами стремиться к миру. Различные сирийские группы должны договариваться между собой и проявлять добрую волю.

«Лучшее решение — это политическое. Любое силовое разрешение кризиса незаконно и не будет устойчивым», — подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства Чавушоглу.

Но как добиться мира и нормального диалога? Сергей Лавров заметил, что недавнее вмешательство западных стран крайне негативно сказалась на процессе мирного урегулирования. «Неправомерная атака на Сирию 14 апреля, которую совершили США, Франция и Великобритания под абсолютно надуманным предлогом, не дождавшись, когда эксперты Организации по запрещению химического оружия начнут свою работу, — эта атака, конечно же, отбросила назад усилия по продвижению политического процесса», — сказал глава МИД России.

Но несмотря на противодействие, работа по нормализации обстановки в Сирии будет продолжена. Главное найден эффективный способ решения проблемы — «астанинский формат». Как заявили министры трех государств, именно в его рамках идет решение сложнейших задач.

«Будем противостоять попыткам подорвать нашу совместную работу. Подчеркнули, что «астанинский формат» прочно стоит на ногах. Мы продолжим решать принципиальные задачи, которые связаны с деэскалацией, снижением напряженности и конфликтного потенциала», — сказал Сергей Лавров.

«Что касается астанинского процесса, начатого 16 месяцев назад, мы приложили усилия, чтобы снизить страдания сирийского народа. Это единственный процесс сейчас, который может при сотрудничестве ООН, других участников привести ситуацию к справедливому и прочному миру и политическому диалогу между правительством Сирии и оппозицией», — согласился министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

И конечно, все стороны согласились продолжать поставлять в Сирию гуманитарную помощь. Ведь главное, что сейчас требуется сирийскому народу от других государств — возможность ощутить поддержку. У людей не должно быть ощущения, что крупные державы затеяли в их стране войну и оставили один на один с разрухой. Россия всегда понимала это, теперь она нашла партнеров в лице соседей Сирии — Турции и Ирана.