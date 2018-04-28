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Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности
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Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности 

Информационный портал Свердловской области 31 минуту назад
Фото: Информационный портал Свердловской области
Обсуждались ситуация в Сирии и отдельные вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня, сообщает kremlin.ru.
Президент информировал участников совещания о своих контактах за последние дни с рядом глав иностранных государств и правительств по сирийской проблематике на фоне ситуации, сложившейся после недавних ударов западных стран по Сирии.
Кроме того, продолжен обмен мнениями по антипаводковой и противопожарной деятельности в контексте борьбы со стихийными бедствиями. Накануне на встрече с членами Правительства Владимир Путин заслушал подробный доклад главы МЧС Владимира Пучкова о мерах, принимаемых для предотвращения паводков и природных пожаров.
В совещании приняли участие Председатель Правительства Дмитрий Медведев, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Министр иностранных дел Сергей Лавров, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Фото kremlin.ru
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