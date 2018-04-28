Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности 

Информационный портал Свердловской области: последние новости

В Общественной палате РФ высоко оценили работу свердловских властей по решению проблем дольщиков, развитию ЖКХ и строительству дорог в муниципалитетах

«Премия №1» в 2018 году будет вручена за прорывной инновационный проект, реализованный в Свердловской области