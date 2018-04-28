«Сложность законотворчества существенно возросла»

Правительство отказалось приравнять зарплату депутатов к средней по России

Правительство не поддержало законопроект фракции «Справедливая Россия» о приравнивании заработной платы членов Федерального собрания РФ к средней по стране — к 35 тыс. руб. В кабмине подчеркнули, что повышенное материальное обеспечение депутатов и сенаторов обусловлено характером их деятельности. Вместе с тем известно, что фракция «Единая Россия» все-таки обсудит этот законопроект.

Правительство не поддержало законопроект фракции «Справедливая Россия» о приравнивании заработной платы членов Федерального собрания РФ к средней по стране, то есть к 35 тыс. руб.

«В своем заключении на проект кабмин ссылается на позицию Конституционного суда, согласно которой профессиональный характер депутатской деятельности является характерной чертой современного парламентаризма, а ограничения на занятие другой, помимо депутатской, оплачиваемой деятельностью — «общепринятым в правовых государствах с развитыми традициями демократии и парламентской деятельности принципом», — указывается в отзыве кабмина на законопроект.

В правительстве подчеркнули, что повышенное материальное обеспечение депутатов и сенаторов обуславливается характером их деятельности, передает РИА «Новости»

« (Парламентарии обязаны) полноценно и эффективно участвовать в парламентской деятельности, прежде всего в законотворческом процессе, сложность и интенсивность которого в современных условиях существенно возросли, а также уделять значительное внимание работе с избирателями», — отметили в кабмине.

Исходный законопроект внесли в субботу 28 апреля лидер СР Сергей Миронов и депутат от этой фракции Олег Нилов . Кроме приравнивания зарплаты, документ отменяет ряд привилегий парламентариев по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению. По мнению авторов инициативы, это позволит существенно сократить расходы на содержание парламентского корпуса.

В проекте уточняется, что сейчас сенаторы и депутаты получают столько же, сколько федеральные министры, а в 2016 году зарплаты членов Федерального собрания в несколько раз превышали средние по России, передает RT. Вместе с тем известно, что «Единая Россия» все-таки обсудит этот законопроект, заявил первый замруководителя фракции ЕР Андрей Исаев

«Мы обсудим этот вопрос обязательно. Фракция сейчас отсутствует, потому что все находятся в отпуске, в регионах работают. Нас, правда, удивило, почему Сергей Михайлович (Миронов) не обговорил там, что привилегий должны быть лишены руководители фракций», — пояснил парламентарий.

Он добавил, что если ставится вопрос о том, чтобы депутаты получали среднюю зарплату по стране, то из этого будет следовать, что средняя зарплата и привилегии глав фракций были такими же, как у остальных депутатов. Парламентарий также напомнил, что ранее решение о зарплате депутатов и сенаторов было внесено лейбористской партией Великобритании , когда ее представители добились того, чтобы в парламент избирались и рабочие.

«Для олигархов, владельцев большого состояния депутатская зарплата не представляет собой никакого существенного дохода. Поэтому есть мнение, что реализация инициативы Сергея Михайловича Миронова приведет к тому, что в следующем созыве Думы депутатами будут только олигархи. Сейчас среди депутатов достаточное количество врачей, учителей, рабочих. Объявив им о том, что они, переехав в другой город, перевезя сюда семью, должны получать зарплату 35 тысяч… это означает, что мы просим их на выход. Тогда кто займет их места?» — указал Исаев.

Он подчеркнул, что, по его мнению, «было бы правильным, если фракция „Справедливая Россия“ в качестве примера сама перешла на соответствующий уровень оплаты труда, а Миронов отказался от тех привилегий, которые положены ему как руководителю фракции. Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил, что данный законопроект не может быть принят, поскольку сами же парламентарии не допустят такого снижения своего дохода.

»Конечно, это не будет принято. Сами не допустят, даже если дойдет до голосования, то они сами против себя не проголосуют. Пчелы не голосуют против меда. Я сам поддержал бы снижение зарплат. Это был бы хороший шаг для того, чтобы народные избранники знали, как живет простой народ», — резюмировал Шмаков.

Неделей ранее стало известно, что жителю России нужно зарабатывать 159 тыс. рублей для того, чтобы быть счастливым. К такому выводу пришел ресурс Superjob.ru, который провел среди россиян соответствующий опрос. По мнению респондентов, человека, который зарабатывает менее 18 тыс. рублей в месяц, можно назвать бедным, а более 447 тыс. рублей — богатым.

При этом в Москве Петербурге эти цифры несколько разнятся. Так, в этих городах бедным считается человек с доходом не более 22 тыс. руб. Богатый человек в Москве зарабатывает 566 тыс. руб., в Петербурге — 511 тыс. руб., считают участники опроса. Необходимая для счастья зарплата в российской столице и городе на Неве тоже отличаются от среднероссийских показателей. Если в среднем по стране это 159 тыс. руб., то в Москве — 212 тыс. руб., а в Петербурге — 166 тыс. руб., передает ФАН.

Также стоит отметить, что в начале апреля аналитики компании HeadHunter выяснили, труд представителей каких профессий в России оплачивается выше всего. Исследование проводилось по итогам первого квартала 2018 года. Специалисты использовали данные, которые вносят в онлайн-систему порядка 800 российских работодателей, передает НСН.

Выяснилось, что больше всего зарабатывают программисты. За ними следуют менеджеры по развитию бизнеса, а также системные администраторы и внутренние аудиторы. Согласно исследованию, совокупный ежемесячный доход программистов в Москве составляет 100 — 110 тысяч рублей, в Петербурге представители этой профессии получают от 80 до 100 тысяч рублей, а в регионах — порядка 60-70 тысяч.