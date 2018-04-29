В Тбилиси заявили об отсутствии конфронтации между народами Грузии и России

Между народами Грузии России не существует конфронтации. Такое заявление сделало грузинское правительство, отметив, что большое количество российских туристов посещает страну, но пока не зафиксировано ни одного инцидента по этническому признаку.

В тексте заявления

пресс-службы

правительства Грузии сказано, что во время встречи

премьер-министра

грузино-российских

отношений.

Грузинский премьер подчеркнул, что «нормализация отношений с РФ возможна на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ страны», а также указал на то, что на этом направлении российское руководство не предпринимает

каких-либо

шагов.

В начале осени 2008 года Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией «в связи с признанием Россией Абхазии и Цхинвальского региона», при этом министерство иностранных дел заявило о «сохранении консульских отношений с РФ».

Российские представители работают в Тбилиси в секции интересов РФ при посольстве Швейцарии . Такой же орган сформирован с швейцарском посольстве в Москве для дипломатического и технического персонала грузинской стороны.