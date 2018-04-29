В Тбилиси заявили об отсутствии конфронтации между народами Грузии и России 

Между народами Грузии и России не существует конфронтации. Такое заявление сделало грузинское правительство, отметив, что большое количество российских туристов посещает страну, но пока не зафиксировано ни одного инцидента по этническому признаку.
В тексте заявления
пресс-службы
правительства Грузии сказано, что во время встречи
премьер-министра
Грузии Георгия Квирикашвили с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в марте 2018 года были затронуты темы
грузино-российских
отношений.
Грузинский премьер подчеркнул, что «нормализация отношений с РФ возможна на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ страны», а также указал на то, что на этом направлении российское руководство не предпринимает
каких-либо
шагов.
В начале осени 2008 года Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией «в связи с признанием Россией Абхазии и Цхинвальского региона», при этом министерство иностранных дел заявило о «сохранении консульских отношений с РФ».
Российские представители работают в Тбилиси в секции интересов РФ при посольстве Швейцарии. Такой же орган сформирован с швейцарском посольстве в Москве для дипломатического и технического персонала грузинской стороны.
Страны‐члены НАТО поддержат стремление Грузии вступить в альянс, сообщил в конце апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг.