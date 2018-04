Жителям Великобритании стало стыдно за действия их правительства в отношении Москвы

Граждане Великобритании пишут письма в адрес российского посольства, в которых выражают возмущение действиями своего правительства в отношении РФ в связи с «делом Скрипаля ».

Жителям Великобритании стыдно за действия своего правительства в ситуации с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Это следует из писем, приходящих на адрес российского посольства в Соединенном Королевстве.

На своей официальной странице в Twitter дипмиссия опубликовала отрывки из некоторых посланий.

Как пишет один из жителей Великобритании, он разочарован тем что Лондон возложил всю вину на Москву после того, как РФ предложила свою помощь в деле расследования отравления в Солсбери.

«Хочу сказать, что мне стыдно за то, как мое правительство и британские СМИ повели себя по отношению к вам и вашим гражданам», — пишет британец.

По словам другого автора, в этой ситуации чиновники проявили поспешность и стали обвинять РФ, не выяснив всех обстоятельств.

«Я хочу выразить поддержку России и ее гражданам на фоне нынешнего кризиса, я не верю в то, что Россия должна нести ответственность за ту ложь, которая распространяется в международном сообществе», — пишет он.

Good to start every morning with letters of support. pic.twitter.com/fvRs2puzF3

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 28 апреля 2018 г.