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Жителям Великобритании стало стыдно за действия их правительства в отношении Москвы
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Жителям Великобритании стало стыдно за действия их правительства в отношении Москвы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Граждане Великобритании пишут письма в адрес российского посольства, в которых выражают возмущение действиями своего правительства в отношении РФ в связи с «делом Скрипаля».
Жителям Великобритании стыдно за действия своего правительства в ситуации с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Это следует из писем, приходящих на адрес российского посольства в Соединенном Королевстве.
На своей официальной странице в Twitter дипмиссия опубликовала отрывки из некоторых посланий.
Как пишет один из жителей Великобритании, он разочарован тем что Лондон возложил всю вину на Москву после того, как РФ предложила свою помощь в деле расследования отравления в Солсбери.
«Хочу сказать, что мне стыдно за то, как мое правительство и британские СМИ повели себя по отношению к вам и вашим гражданам», — пишет британец.
По словам другого автора, в этой ситуации чиновники проявили поспешность и стали обвинять РФ, не выяснив всех обстоятельств.
«Я хочу выразить поддержку России и ее гражданам на фоне нынешнего кризиса, я не верю в то, что Россия должна нести ответственность за ту ложь, которая распространяется в международном сообществе», — пишет он.
Good to start every morning with letters of support. pic.twitter.com/fvRs2puzF3
— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 28 апреля 2018 г.
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