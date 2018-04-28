В ЕР готовы обсуждать понижение зарплат депутатов

Единороссы готовы обсуждать понижение зарплат депутатов

Напомним, что Миронов с коллегой по фракции Олегом Ниловым внесли сегодня законопроект, в результате которого денежное вознаграждение для сенаторов и депутатов Госдумы должно быть установлено в размере средней зарплаты по РФ , которая 2016 году составила порядка 35 тыс. рублей. Так парламентарии будут ближе к народу, рассудил автор.

Предложение Миронова нужно тщательно и подробно обсуждать, заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев , которого цитирует РИА Новости . Обсуждение законопроекта фракцией состоится не сразу, "потому что все находятся в отпуске, в регионах работают".

— Но в законопроекте в таком случае стоит также прописать отказ лидеров фракций от своих привилегий, — заметил он.

Ведь, если доходы депутата приравниваются к средней по России зарплате, то было бы справедливо, чтобы лидеры фракций приравнивались к среднему депутату. При этом было бы правильным, если бы авторы проекта первыми показали пример отказа от высоких зарплат, добавил Исаев. Исаев, кроме того, усомнился, захотят ли депутатами становиться небогатые труженики. Ведь сейчас среди них "достаточное количество врачей, учителей, рабочих".

— Объявив им о том, что они, переехав в другой город, перевезя сюда семью, должны получать зарплату 35 тысяч… это означает, что мы просим их на выход. Тогда кто займет их места?" — отметил политик, предположив, что это будут владельцы большого состояния.

— Есть мнение, что реализация инициативы Сергея Михайловича Миронова приведет к тому, что в следующем созыве Думы депутатами будут только олигархи, — резюмировал первый замглавы думских единороссов.