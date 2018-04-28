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Руководители спецслужб отчитались о доходах
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Руководители спецслужб отчитались о доходах за 2017 год 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Руководители Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки и Федеральной службы охраны отчитались о доходах за 2017 год. Соответствующие данные опубликованы на сайтах ведомств.
Так, директор ФСБ Александр Бортников задекларировал доход в 10,9 миллионов рублей. Это немногим меньше, чем в 2016 году, когда он заработал 11,4 миллиона рублей.
Доход супруги главы ФСБ за прошлый год составил 332,5 тысячи рублей.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отчитался о 8,8 миллиона рублей — меньше, чем в 2016-м, по итогам которого он задекларировал 9,4 миллиона рублей.
Супруга Нарышкина при этом заработала 4,9 миллиона рублей.
Доход директора ФСО Дмитрия Кочнева составил 11,089 миллиона рублей. Это больше, чем в предыдущем году, — тогда Кочнев отчитался о чуть более 8,5 миллиона рублей.
Доход его супруги за 2017 год составил более 55 миллионов рублей.
Госслужащие обязаны ежегодно до 1 апреля подавать декларации о доходах. В них также необходимо указать данные об имуществе, которое находится в их собственности или в собственности их супругов и несовершеннолетних детей.
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