Россия жестко ответила Литве

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Ответные меры: Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Москва в ответ на действия Вильнюса запретила враждебно настроенным гражданам Литвы посещать Россию, сообщил департамент информации и печати МИД.
"Как известно, не в правилах российской стороны оставаться в долгу у партнеров в связи с их провокационными действиями", — отмечают во внешнеполитическом ведомстве. Меры приняты в ответ на закон, аналогичный американскому "акту Магнитского". В черный список попали литовские политики, депутаты и политологи, которые занимают откровенно антироссийскую позицию.
При этом в МИД сообщили, что "стоп-лист" остается открытым — в нем могут оказаться и другие общественные деятели, которые будут проявлять открытую русофобию.
Оправданная мера
Запрет на въезд в Россию "враждебно настроенным" политикам из Литвы оправдан, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. "Мера действительно вынужденная, потому что страны Балтии уже давно замечены в подобного рода инициативах запретительного свойства, когда вдруг неожиданно на границе узнаешь, что ты не только не въездной, но и "шенген" у тебя отбирают", — заявил политолог в интервью RT.
Мухин отметил, что прибалтийские государства в этом отношении "начали злоупотреблять своим положением членов Европейского союза", а Москва не может позволить себе оставлять такие недружественные шаги без ответа.
Литовский "акт Магнитского"
В ноябре 2017 года парламент Литвы принял закон, аналогичный американскому "акту Магнитского". Документ запрещает на пять лет въезд в республику иностранцам, связанным с масштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.
Кроме того, под запрет попадают граждане России, внесенные по аналогичным причинам в списки других стран Евросоюза, Европейской ассоциации свободной торговли или в списки запрещенных лиц НАТО.
По словам президента страны Дали Грибаускайте, Литва вместе с международным сообществом говорит твердое "нет" "грязным деньгам" и отрицанию прав человека. Те, кто их попирает, должны знать, что "в демократическом мире они нежелательны", заявляла литовский президент.
Закон вступил в силу в январе этого года. В опубликованную департаментом миграции Литвы версию вошли 49 россиян, в их числе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, замглавы Следственного комитета при МВД Олег Логунов, глава Чечни Рамзан Кадыров, судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналевой и Сергей Подопригоров.
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