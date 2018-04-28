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Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам
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Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Москва в ответ на действия Литвы ввела запрет на въезд в РФ враждебно настроенным гражданам страны из числа политиков, депутатов и политологов, сообщает в субботу МИД РФ.
"Как известно, не в правилах российской стороны оставаться в долгу у партнеров в связи с их провокационными действиями. В ответ на принятие Вильнюсом аналога американского "закона Магнитского" были вынуждены ввести запрет на въезд в Россию наиболее враждебно настроенным гражданам Литвы из числа местных политиков, депутатов и политологов", — сообщил департамент информации и печати МИД РФ.
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Департамент миграции Литвы в январе опубликовал так называемый "список Магнитского", в который попали 49 россиян, которым запрещен въезд в балтийскую республику, в их числе глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, замглавы Следственного комитета при МВД Олег Логунов и четверо судей.
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