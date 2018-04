«Спасибо, президент Путин»: британцы поддержали политику России в Сирии

Russian position on many international issues, based on common sense and reason, seems to be quite close to the feelings of many UK citizens. pic.twitter.com/hDNUfUJ0On

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 29 апреля 2018 г.

Жители Британии, написавшие письма в российское представительство, оценили вклад России в борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке.

"Властям западных стран следует вспомнить историю и свои действия сегодня, прежде чем критиковать Россию, которая спасла мир во время Второй мировой войны, и которая борется с терроризмом. В Британии у Вас есть много друзей и их поддержка. Спасибо, президент Путин и российский народ", — написал в посольство местный житель.

Некоторые британцы выразили надежду, что президенты России и Сирии смогут достичь в регионе мира, опираясь на поддержку лидеров других государств. Например, в одном из писем житель Великобритании посоветовал Путину и Асаду воспользоваться помощью президента ЮАР

Ранее российские дипломаты опубликовали письма, в которых британцы извинялись за действия своего правительства по «делу Скрипаля».

Западные государства осуждают Россию за операцию в Сирии. В свою очередь, в Москве подчеркивают, что Россия действует в ближневосточном государстве по официальной просьбе президента Сирии Башара Асада. Западная коалиция, напротив, начала операцию без разрешения Дамаска и резолюции ООН

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>