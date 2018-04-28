Ещё
Посольство России опубликовало письма британцев со словами поддержки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посольство России опубликовало письма британцев со словами поддержки 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter отрывки писем, которые присылают в дипслужбу британцы в связи с ухудшением отношений Москвы и Лондона из-за дела Скрипаля.
Один из авторов писем, в частности, приносит извинения за действия британского правительства, которые были предприняты слишком поспешно, до выяснения всех обстоятельств происшествия.
«Я хочу выразить поддержку России и её гражданам на фоне нынешнего кризиса, я не верю в то, что Россия должна нести ответственность за ту ложь, которая распространяется в международном сообществе», — отмечается в письме.
Другой британец пишет о своём разочаровании в связи с тем, что правительство Британии отклонило помощь России.
«Я хочу сказать, что мне стыдно за то, как моё правительство и британские СМИ повели себя по отношению к вам и вашим гражданам», — говорится в письме.
Ранее сообщалось, что посольство России не исключает, что британские СМИ в связи с делом об отравлении в Солсбери либо находятся под контролем, либо занимаются самоцензурой.
RT на русском: последние новости
В Госдуме ответили украинскому депутату, предложившему забрать у России Крымский мост Зариф: удары США и их союзников подорвали возможность политического урегулирования в Сирии В Китае назвали необъективным доклад США об интеллектуальной собственности
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Жуковским произошло ЧП с военным самолетом109
США поставили Европе ультиматум
Глава ЕК выступил с неожиданно пророссийским заявлением35
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам374
Националисты рассказали, когда Киев начнет войну с РФ140
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение